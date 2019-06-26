قراران مفاجآن من "تركي آل الشيخ"

أحمد عادل شعبان
قرر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.
وقال "آل الشيخ" في تغريدة على "تويتر" : "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".
وأضاف: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرًا ومقدرًا ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".
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