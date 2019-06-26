قراران مفاجآن من "تركي آل الشيخ"

26 يونيو 2019 - 06:41 ص

قرر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم.



وقال "آل الشيخ" في تغريدة على "تويتر" : "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".



وأضاف: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرًا ومقدرًا ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

