الحقيقة الكاملة لخطف فتاة الموتوسيكل بالإسكندرية

26 يونيو 2019 - 12:30 ص

انتقد علاء محمود شقيق "ميار" فتاة الموتوسيكل التي ادعت مواقع التواصل الاجتماعي أنها مخطوفة بالإسكندرية، اختلاق هذه القصة ونشرها دون التأكد من صحتها.



وقال "محمود" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم " فوجئت بنشر صورة لي مع شقيقتي على الموتوسيكل ومكتوب عليها "فتاة مخطوفة"، مضيًفا: "دي أختي وكنت بوصلها، وكنت متواجد في النيابة اليوم لأنني تقدمت ببلاغ بسبب الواقعة".

