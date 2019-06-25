باحث يفجر مفاجأة بشأن الكيانات الاقتصادية لـ"الإخوان"

25 يونيو 2019 - 11:46 م

أكد أحمد عطا الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية وضعت مخططًا من أجل استهداف 5 دول عربية وعلى رأسها مصر.



وأضاف "عطا" - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"- أنه تم تكوين الكيانات الاقتصادية في محاولة لإعادة إحياء التنظيم مرة أخرى بعد عزل الإخوان في ثورة الثلاثين من يونيو.



وتابع: تم رصد 1.8 مليار دولار لإسقاط الدول العربية وعلى رأسها مصر، وجماعة الإخوان الإرهابية تؤسس كيانات اقتصادية من أجل دعم تنفيذ مخطط إرهابي مع اقتراب احتفالات ثورة 30 يونيو".

