"حميدتي" يدعو إلى حوار وطني شامل بشأن هذا الأمر الهام

25 يونيو 2019 - 11:24 م

دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي.

وقال «حميدتي» إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير.

وأوضح «حميدتي»، خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان، اليوم الثلاثاء، أن مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.



وجدد حميدتي دعوته إلى حوار وطني جامع يشمل كل ألوان الطيف السياسي السوداني للتوصل إلى دستور يرضي تطلعات الشعب، مشيرًا إلى أن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك.



وطالب الشباب بالمشاركة بفاعلية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب السوداني.

