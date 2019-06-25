» أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب المصري بهذا الأمر الهام

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب بلاده باستاد الكلية الحربية مساء اليوم لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين.



وتحدث أبوريدة مع بعض نجوم الفريق أثناء دخوله لملعب التدريب حيث طلب من أحمد المحمدي، قائد الفريق، ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب المصري عن أي مؤثرات خارجية أو الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها والتركيز فقط على ضرورة إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة وأداء فنى متميز.

