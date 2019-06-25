"المالية" تكشف تفاصيل جديدة عن الموازنة الأضخم بتاريخ مصر

25 يونيو 2019 - 10:10 م

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشارك المجتمعية، ومتحدث رسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إن الموازنة الجديدة ليست تقشفية أو توسعية ولكنها انضباطية، حيث تتضمن موارد جديدة وبرامج طموحة، مضيفة أن الموازنة هي كل ما يتم تحصيله من المواطن وكيف يتم توظيفه في خدمة موارد الدولة.



وأضافت «عيد» خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، إن 70% من موارد الوازنة الجديدة ضريبية وأخرى غير ضريبة بينها مساهمات من الدولة في الشركات وقطاع الأعمال ثم يتم تجميع كل هذه الموارد، مضيفة: «لا نعتمد فقط على الضرائب كممول أساسى للموازنة وهناك برامج كبيرة وطموحة»، مؤكدًا أن هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما تتضمن استثمارات هي الأكبر في التعليم والصحة والكهرباء.

وتابعت: «نستهدف ضبط الأداء المالى، ومش بنشد الحزام على وسطنا وخلاص، بس بنصرف في الاستثمار والبنية التحتية والدعم والقطاعات، وأعيننا على الأجيال القادمة حتى لا يتحملوا أعباء إضافية».



بدوره قال إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاقتراض الخارجى خلال السنوات الماضية مرتفع ولكن الدولة قادرة على السداد.

