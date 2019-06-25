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مظاهرة في تل أبيب ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن"

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المصريون ووكالات

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تظاهر عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين اليساريين في تل أبيب، الثلاثاء، ضد "مؤتمر المنامة" و"صفقة القرن".
وأفاد مراسل الأناضول أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (يسار) نظمت المظاهرة، بالتزامن مع استضافة العاصمة البحرينية للمؤتمر، الذي يعد الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن".
وشهدت التظاهرة مشاركة النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين، ورفع شعارات تحث على "مقاومة الاحتلال"، وتطالب باعتراف دولي بدولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل.
وتستضيف المنامة، الثلاثاء والأربعاء، مؤتمرا بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، برعاية أمريكية.
وافتتح المؤتمر "جاريد كوشنر"، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعد "عرّاب صفقة القرن".
ويشهد الحدث مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية.
ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية. 

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