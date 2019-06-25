» هجوم سيبراني أمريكي ضد "كتائب حزب الله" المدعوم إيرانياً

شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما سيبرانيا كبيرا على كتائب حزب الله في العراق وسوريا وفي الداخل الإيراني، عقب إسقاط إيران لطائرة مسيرة الأمريكية.
وذكر موقع "سي إن إن" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على العملية، أن الغاية من الهجوم كان شل قدرات ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران. وأضاف المسؤولان أن الهدف المحدد كان شبكات الاتصالات التابعة للحزب، دون الكشف عن معلومات حول نجاح العملية من فشلها.
بدورها رفضت القيادة المركزية الأمريكية التعليق على تلك المزاعم.
والخميس، شنت الولايات المتحدة هجمات سيبرانية أعاقت أنظمة إلكترونية إيرانية تُستخدم في التحكم في إطلاق الصواريخ.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.