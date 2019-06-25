ماكرون لروحاني: نسعى لإقناع واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي

25 يونيو 2019 - 10:54 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لنظيره الإيراني حسن روحاني، إن "بلاده سعت وتسعى إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وإلى إقناع الأطراف المفاوضة عليه، وخاصة الولايات المتحدة الالتزام به".



وذكر مكتب الرئيس ماكرون، في بيان له، أن ماكرون قال في اتصال هاتفي مع روحاني إننا "نأمل أن يدعم الحلفاء أي مجموعة من الأنشطة لمنع الصراع مع إيران، وذلك في إطار مبادرة فرنسية لمنع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".



وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، أكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع روحاني على تعاون الجميع للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة.



وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت إيران تلك الخطوة في مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

