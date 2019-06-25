واشنطن: نسعى إلى فتح باب الدبلوماسية مع إيران

25 يونيو 2019 - 10:51 م

أعرب القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، عن أمله في "حشد دعم حلف "شمال الأطلسي" خلال الأسبوع الجاري لمساعي الولايات المتحدة لمنع نشوب صراع مع إيران وفتح باب الدبلوماسية".

جاء ذلك خلال رحلته إلى بروكسل في أول زيارة خارجية له منذ تولي منصبه.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن إسبر قوله، إنه "يود أن يرى الأعضاء بحلف الأطلسي يعبرون عن قلقهم وغضبهم إزاء أنشطة إيران".



وردا على سؤال عما يريد أن يراه من الحلفاء، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة " نأمل أن يعبروا معنا عن القلق والغضب من أنشطة إيران في المنطقة.. ستكون هذه خطوة أولى جيدة".



وأضاف "ثم بعد ذلك، تقديم الدعم لمجموعة مختلفة من الأنشطة التي ربما نعتقد بأننا نحتاج للمساعدة فيها بهدف منع نشوب صراع، وأن نظهر أننا نتحرك عن قناعة، ما نحاول القيام به وما نريد القيام به هو إغلاق باب الصراع وفتح باب الدبلوماسية".



وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

