السودان.. تظاهرات للضغط على "العسكري" بتسليم السلطة للمدنيين‎

25 يونيو 2019 - 10:20 م

شهدت مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، خروج تظاهرات ليلية للضغط على المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.



ونشر حزب المؤتمر السوداني المعارض على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فيديوهات مصورة لمئات المتظاهرين يرددون شعارات، "حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب"، "الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية".



وأفاد شهود عيان، أن تظاهرات خرجت من أحياء "ود نوباوي، والقلعة، والعمدة" بمدينة أم درمان.



وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك.



وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61.



ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.



وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

