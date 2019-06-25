  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
امتحانات مدارس

تخصيص 20 مليار جنيه من مخالفات البناء لـ«التعليم»

آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»

آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»

القبض على أمير "داعش"

أول تعليق لـ"بن سلمان" على سقوط أمير "داعش"

جماهير المغرب

بالفيديو.. شباب يتحرشون بمشجعات مغربيات بمصر

الجيش السعودي

قرار بريطاني جديد ضد السعودية

أرشيفية

اقتحام مقر السفارة الأمريكية بكوريا الجنوبية

صندوق النقد

«المالية»:اتفاق جديد مع «صندوق النقد» يستمر عامين

برلمان

حرمان المسجون من الدعم التمويني

أبوتريكة

«أبوتريكة» يكشف أمرًا خطيرًا ويوجه رسالة حازمة لهذا الشخص

ماسبيرو

«المادة 101» تهدد عرش المذيعين بماسبيرو.. البقاء للأصلح

أمريكا تتبرأ من سيناتور ظهر مع نائب رئيس «العسكري السوداني»

عرب وعالم

السيناتور السابق جيم موران
السيناتور السابق جيم موران

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

"العسكري" السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

#

المجلس العسكري السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

#

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

#

«بن سلمان» يضع شرطًا مقابل دعم غير محدود للسودان

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره.

وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).

وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم.

وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة "أبرق" شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال في خطابه إن "السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني".

ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تتبرأ من سيناتور ظهر مع نائب رئيس «العسكري السوداني»
» الإفتاء: القدس في القلب
» 23 قضية اعتداء جنسي ضد «ميسي» في إيران
» بث مباشر.. مباراة غانا وبنين في أمم إفريقيا
» «ضيوف»: مباريات أمم إفريقيا تشبه نزلات الملاكمة
» «محمد» و«نوح» الأسماء الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2019
» محاكمة «البشير» ستنقل على الهواء مباشرة
» جمال عبد الحميد: مروان محسن أفضل من «صلاح»
» بث مباشر.. مباراة الكاميرون وغينيا الاستوائية
» لاعبو نيجيريا يتراجعون عن انسحابهم من مواجهة غينيا
» «ذا تايمز»: تعيين أول سفيرة إسرائيلية في مصر

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف