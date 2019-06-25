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تعيين متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم اختيار الناطقة باسمها "ستيفاني غريشام" لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقالت ميلانيا عبر حسابها على "تويتر": "يسرني أن أعلن أن ستيفاني غريشام ستكون المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض.. إنها معنا منذ 2015".

وأضافت: "لا يعتقد الرئيس وأنا أن هناك شخص أفضل منها لخدمة الإدارة وبلدنا".

ولم يعلن ترامب رسميا عن تعيين غريشام.

وفي حال تأكيد تعيينها، ستحل غريشام محل سارة ساندرز، التي أعلن ترامب عن أنها ستترك منصبها بحلول نهاية الشهر الجاري.


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