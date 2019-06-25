أول تعليق لـ"بن سلمان" على سقوط أمير "داعش"

25 يونيو 2019 - 08:33 م

أشاد الأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، بتمكن قوات التحالف العربي من القبض على زعيم تنظيم "داعش" باليمن، مشيرًا إلى أن تلك العملية تؤكد النجاحات المستمرة فى دحر أعداء الدين والوطن.

وقال "بن سلمان"، فى سلسلة من التغريدات له على موقع "تويتر": "قالها سمو سيدي ولي العهد سندمر التطرف، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا".

وأضاف: "عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع".

عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 25, 2019

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المالكي قوله "إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".