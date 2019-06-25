  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
أرشيفية

اقتحام مقر السفارة الأمريكية بكوريا الجنوبية

صندوق النقد

«المالية»:اتفاق جديد مع «صندوق النقد» يستمر عامين

برلمان

حرمان المسجون من الدعم التمويني

أبوتريكة

«أبوتريكة» يكشف أمرًا خطيرًا ويوجه رسالة حازمة لهذا الشخص

ماسبيرو

«المادة 101» تهدد عرش المذيعين بماسبيرو.. البقاء للأصلح

الدكتور عبدالخالق عبدالله

«مؤتمر البحرين» تصفية للقضية الفلسطينية

صبحي

مفاجأة.. الزمالك يسعى لـ«خطف» رمضان صبحي

القبض على أمير "داعش" باليمن

أول فيديو للحظة القبض على أمير "داعش" باليمن

مسيرات بالضفة ضد مؤتمر البحرين

بسبب«ورشة البحرين».. اشتباكات بالضفة وإضراب في غزة

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

تصريح جديد من خطيبة «خاشقجي» حول تحقيقات السعودية

نجم منتخب تونس يقترب من الانتقال للزمالك

الرياضة

تونس
تونس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم تونس يعلق على غياب ظهير الأهلي

#

نادٍ فرنسي شهير يسعى لضم النني في الانتقالات الصيفية

#

"صلاح" يتصدر قائمة "سكاي" لأفضل لاعبي "البريميرليج"

#

4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم

تونس

المصريون

الزمالك

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من ضم ظهير المنتخب التونسي إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفتح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، خطوط إتصالات قوية مع اللاعب أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجي ومنتخب تونس.

ويسعي المشرف على الكرة بالزمالك، لحسم الصفقة خلال تواجد اللاعب مع منتخب تونس المشارك في بطولة امم افريقيا.

جدير بالذكر أن أيمن بن محمد لم يجدد عقده حتي الان مع الترحي الرياضي التونسي، وشارك في 24 مباراة ونجح في صناعة هدفين، ويعد من العناصر المميزة في هذا المركز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «ضيوف»: مباريات أمم إفريقيا تشبه نزلات الملاكمة
» «محمد» و«نوح» الأسماء الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2019
» محاكمة «البشير» ستنقل على الهواء مباشرة
» جمال عبد الحميد: مروان محسن أفضل من «صلاح»
» بث مباشر.. مباراة الكاميرون وغينيا الاستوائية
» لاعبو نيجيريا يتراجعون عن انسحابهم من مواجهة غينيا
» «ذا تايمز»: تعيين أول سفيرة إسرائيلية في مصر
» صور.. موقف مفاجئ لـ"بن سلمان" على كورنيش جدة
» «فضل»: نسعى لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا
» رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان
» تجدد التظاهرات بالسودان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق