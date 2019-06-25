نجم منتخب تونس يقترب من الانتقال للزمالك

25 يونيو 2019 - 08:09 م

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من ضم ظهير المنتخب التونسي إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفتح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، خطوط إتصالات قوية مع اللاعب أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجي ومنتخب تونس.

ويسعي المشرف على الكرة بالزمالك، لحسم الصفقة خلال تواجد اللاعب مع منتخب تونس المشارك في بطولة امم افريقيا.

جدير بالذكر أن أيمن بن محمد لم يجدد عقده حتي الان مع الترحي الرياضي التونسي، وشارك في 24 مباراة ونجح في صناعة هدفين، ويعد من العناصر المميزة في هذا المركز.