» «محمد» و«نوح» الأسماء الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2019

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اسم "محمد" هو الاسم الأكثر شعبية في المملكة المتحدة لعام 2019 حتى الآن بالنسبة لأسماء الصبية، بينما احتل اسم أوليفيا المركز الأول في الأسماء المفضلة بالنسبة لأسماء البنات.

و أوضحت الصحيفة، أن دراسة جديدة أظهرت أن بعض الأسماء لديها القدرة على الصمود في كل عصر، فبحسب موقع الأبوة البريطاني "بيبي سنتر" أن الأسماء الكلاسيكية التي كانت منتشرة في الثمانينات مثل إيما وديفيد بدأت تكتسب زخماً.

ورغم رواج أسماء الثمانينات غير المتوقع، إلا أن اسم أوليفيا تصدر قائمة الأسماء المفضلة للفتيات، تلاها "صوفيا"، كخيار ثاني أكثر شعبية، ثم ليلى، وبعده إيفا، وفى المركز الخامس ميا، والسادس إيسلا، والسابع أميليا ثم فريا، وبعدها إيزبيلا، ثم في المركز العاشر إيملي.

بالنسبة للفتيان، احتفظ اسم محمد بمكانته في المرتبة الأولى، في حين فقد أوليفر مكانه في المركز الثاني بالنسبة لنواه (نوح)، يليه جورج.

وجاء آرتشى في المركز 18، بعد تسمية الأمير هاري وزوجته ميجان لابنهما بهذا الاسم في مايو.