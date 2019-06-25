اقتحام مقر السفارة الأمريكية بكوريا الجنوبية

25 يونيو 2019 - 07:32 م

أوقفت السلطات الأمنية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رجلًا بعد صدمه مقر السفارة الأمريكية بسيارة تحتوي على قوارير غاز صغيرة، قبل أيام قليلة من زيارة دونالد ترامب سيول، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة سيول، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن الرجل البالغ من العمر أربعين عاما والذي لم تكشف هويته، اعتقل في مكان الواقعة.

وأضاف المصدر أن السيارة التي كانت تحوي 28 قارورة غاز صغيرة اقتحمت البوابة الرئيسية للسفارة وألحقت بها أضرارا.

ومن المقرر أن يزور ترامب سيول نهاية الأسبوع بعد المشاركة في قمة العشرين في اليابان.

وقال مسؤول كوري جنوبي هذا الأسبوع أن ترامب ينوي زيارة المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.