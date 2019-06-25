«أبوتريكة» يكشف أمرًا خطيرًا ويوجه رسالة حازمة لهذا الشخص

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فلسطين

رسالة

صفقة القرن

ابوتريكة

أمر خطير

كشف محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أمرًا خطيرًا عن مؤتمر المنامة، الذي تحتضنه البحرين تمهيدًا لما يُعرف بـ«صفقة القرن»، موجهًا رسالة حازمة إلى جاريد كوشنر» صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا له إن مؤتمر المنامة لن يغير من الحقيقة شيئًا، ومخاطبًا إياه بـ«صغيري كوشنر».

وأشار «أبوتريكة» إلى شئ غريب وهو حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا المؤتمر، معتبرًا أن ذلك علامة استفهام كبرى.

وكتبت «أبوتريكة» عبر حسابه على «تويتر» :«صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة ...شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد ..تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبري ..مقدساتنا ليست للبيع».

ويُعقد اليوم مؤتمر البحرين الذي دعت إليه المنامة وواشنطن والذي يعرف باسم "ورشة عمل السلام من أجل الازدهار بهدفِ التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية".

وقد أثار هذا المؤتمر الجدل في الأوساط العربية، ورفضت بعض الدول المشاركة فيه خوفا من تطبيق ما يسمى بـ"صفقة القرن" على أرض الواقع، بينما أعلنت دول مثل السعودية ومصر والأردن والمغرب مشاركتها في ورشة عمل البحرين "الهادفة إلى عرض المنافع الاقتصادية التي يمكن أن يجلبها اتفاق سلام".

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب رافضة للمؤتمر، وأطلق مستخدمون عددا من الهاشتاجات المعارضة له منها: #يسقط_موتمر_البحرين و #مؤتمر_البحرين_خيانة و #فلسطين_ليست_للبيع وغيرها من الهاشتاجات المناهضة لورشة عمل المنامة.


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