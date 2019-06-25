رئيس غانا يحضر مباراة منتخب بلاده أمام بنين

25 يونيو 2019 - 06:52 م

أكد المركز الإعلامي للمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية، أن رئيس دولة غانا يحضر مباراة منتخب بلاده أمام بنين، في ضربة البداية لمشوار غانا في النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بإستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو.

ويحضر المباراة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان، لمشاركة جماهير الإسماعيلية حفاوة الاستقبال لفرق المجموعة السادسة بالبطولة، واحتفالية افتتاح مباريات مجموعة الإسماعيلية.