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وسائل إعلام سودانية:

محاكمة «البشير» ستنقل على الهواء مباشرة

عرب وعالم

البشير
البشير

خالد الشرقاوي - وكالات

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السودان

البشير

المجلس العسكري

نقلت وسائل إعلام سودانية عن "المجلس العسكري" الحاكم، إعلانه أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحاكم في الخرطوم، على جميع الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، في خبر نشرته على موقعها، أن "المجلس أعلن رفضه محاكمة أي سوداني خارج البلاد"، وأكد أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة".

من جهته، أشار رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية في المجلس صلاح عبد الخالق، إلى أن مدعي المحكمة الجنائية طالب السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحبون بمحاكمته في الداخل.

وشدد عبد الخالق على أن البشير سيحاكم على جميع القضايا التي يواجه فيها اتهامات ومنها "ارتكاب جرائم في دارفور"، وستكون محاكمته مباشرة وعبر الأثير.

وأضاف، أن "القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علما ولا أخلاقا، وليسوا أكثر حرصا منا على حقوق السودانيين".

تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ"تنفيذ إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إقليم دارفور.


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