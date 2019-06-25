» جمال عبد الحميد: مروان محسن أفضل من «صلاح»

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المصريون

الزمالك

رمضان صبحى

طالب جمال عبدالحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، المكسيكي خافيير المدير الفني للفراعنة عدم الدفع بالنجم محمد صلاح في مركز رأس الحربة، وتركه في مركز الجناح؛ لزيادة الكفاءة الهجومية للاعب على مرمى الخصم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تايم سبورت": "أنا مارضاش أن محمد صلاح يلعب كرأس حربة، والناس كلها عارفه أن هو لاعب كويس على الطرف".

وأشار إلى أنه غير مقتنع برأي الجهاز الفني في الدفع بصلاح كرأس حربة؛ بحجة تحرير من الضغوط الدفاعية في الجناح، مشيرا إلى أن تألقه مع ليفربول ومنتخب مصر يكمن من منبع خطورته في مركز الجناح، معقبًا:"ليس مبرر الدفع به كمهاجم صريح".

وتابع: "مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد على أحسن من صلاح 100 مرة في رأس الحربة، ومش عايزين نضعف خطورة صلاح، لذا يجب تركه في الجناح، والاستفادة بمهاجمي المنتخب وعدم قتل معنوياتهم".


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