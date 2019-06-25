شاهد.. زفاف ملكة جمال لبنان في عرض عسكري

25 يونيو 2019 - 06:18 م

طغت على حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2013، كارن غراوي، السبت الماضي، الأجواء العسكرية.

واحتفلت "غراوي" بزواجها من الملازم أول جاد وهبة، نجل العميد أحمد وهبة، في زفاف ضخم، شهد عرضا عسكرية، وتحليق طائرة تحكم عن بعد "درون" من فوقه لتصوير أحداثه.

وتألقت كارن غراوي في حفل الزفاف بفستان صمم لها خصيصا من قبل دار الأزياء اللبنانية "Aden Fashion "

أما عريسها، فحرص على ارتداء الزي العسكري، إلى جانب أصدقائه في السلك.

وكانت كارن غراوي أعلنت خطوبتهما قبل عامين، ونشرت مجموعة صور من الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تغيب عن نشاطها على الصفحة.