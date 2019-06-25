أول فيديو للحظة القبض على أمير "داعش" باليمن

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القبض على أمير "داعش" باليمن
القبض على أمير "داعش" باليمن

وكالات

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أظهر مقطع فيديو عملية القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" على يد القوات الخاصة السعودية.

وظهر الإرهابي في المقطع الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، وهو يترجل من طائرة، وتقتاده القوات الخاصة السعودية، وسط حراسة مشددة.

و?أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المالكي قوله "إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له".


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