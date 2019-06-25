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لاعبو نيجيريا يتراجعون عن انسحابهم من مواجهة غينيا

الرياضة

نيجيريا
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نيجيريا

المصريون

امم افريقيا

اتفق لاعبو المنتخب النيجيري، على المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، عقب تراجعهم عن الإضراب قبل مواجهة غينيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكانت "هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد أشارت إلى تهديد لاعبي المنتخب النيجيري بعدم خوض التدريبات الأخيرة قبل مواجهة غينيا، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وعادت الهيئة نفسها لتؤكد أن اللاعبين تراجعوا عن الإضراب واتجهوا إلى ملعب التدريب؛ استعداداً للمباراة التي يستضيفها ملعب الإسكندرية، الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة.

ولم ينجح الاتحاد النيجيري في الوفاء بمتطلبات اللاعبين المالية، إلا أن جون أوبي ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، نجح في إقناع اللاعبين بالعودة إلى التدريبات في الوقت الحالي لحين حل الأزمة.

يُذكر أن المنتخب النيجيري نجح في الفوز بمباراته الأولى في البطولة على بوروندي بنتيجة 1-0، ليحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن غينيا ومدغشقر، اللذين تعادلا في المباراة الأولى بنتيجة 2-2.

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