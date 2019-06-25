» صور.. موقف مفاجئ لـ"بن سلمان" على كورنيش جدة

وكالات ـ محمد عبدالرحمن
فاجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عددا من المواطنين والمقيمين، متجولًا على كورنيش جدة، فى خطوة غير مسبوقة منذ توليه مسؤولية ولاية العهد.
وحرص المواطنون والمقيمون، على التقاط الصور مع ولي العهد السعودي، والتي أظهر، عفوية ولي العهد مع المواطنين خلال زيارته أمس الاثنين لجدة.
?وكان ولي العهد السعودي ظهر قبلها، وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم جدة، وكذلك التقط "سيلفي" مع أحد الأطفال الذي أصر على التصوير معه.
وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، ضمن جولة تشمل الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.
لقطات عفوية لولي العهد مع المواطنين والمقيمين على كورنيش جدة -— صحيفة الخرج نيوز (@alkharjalnews) June 25, 2019
وثَّقت العديد من الصور، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد، برفقة المواطنين والمقيمين في كورنيش جدة....https://t.co/GFJIoG1Amq pic.twitter.com/YCwOp7MZBG
مغرب07:08 م
فجر
03:15
شروق
04:57
ظهر
12:02
عصر
15:41
مغرب
19:08
عشاء
20:38