قائد الكونغو: «الحماس» أهم أسلحتنا للفوز على منتخب مصر

25 يونيو 2019 - 05:26 م

أكد يوسف مولومبو، قائد منتخب الكونغو، قدرة منتخب بلاده على عبور أزمة الهزيمة أمام أوغندا في المباراة الافتتاحية، واللعب بقوة في اللقاء المقبل أمام مصر صاحبة الأرض والجمهور.

وخسرت الكونغو أمام أوغندا بهدفين دون رد، في افتتاح مباريات الفريقين، في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية "توتال مصر 2019".

وأوضح مولومبو في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر: "الفريق الكونغولي لديه من الرغبة والحماس للفوز على مصر وسط جماهيرها، لأن الخسارة تعني توديع البطولة مبكرًَا".

وأضاف قائد الكونغو: "كان من الصعب علي الغياب أمام أوغندا للإصابة، ولكن الوضع تحسن كثيرًا والمدير الفني سيأخذ القرار النهائي بشأني اليوم، لكني يدأشعر بتحسن كبير".

وأتم: "درجة الحرارة في لقاء أوغندا كانت صعبة وقاسية، ومع ذلك رغم الخسارة فقد قدمنا أداءًا جيدًا، ولكن أمام مصر ستقام المباراة ليلًا، والأجواء ستكون أفضل، والفريق سيقاتل على الفوز".