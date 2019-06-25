ترامب يهدد إيران بـ"القوة الكاسحة"

25 يونيو 2019 - 05:17 م

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالرد الكاسح والإبادة حال قامت بالهجوم على أى مصالح أمريكية بالمنطقة.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. وفي بعض المناطق، فإن كاسحة ستعني الإبادة".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن بيان إيران اليوم "جاهل وغبي"، ويعكس أنهم غير مدركين للواقع.

وجاءت تغريدات الرئيس الأمريكي، بعدما ذكرت وكالة الاسوشيدتبرس، اليوم الثلاثاء، أن إيران وصفت الإجراءات الأمريكية وإدارة البيت الأبيض بـ "التخلف العقلي"، مشيرة إلى أن التعليقات من طهران أظهرت بوضوح أن قادتها يفكرون بخلاف ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران بشأن برنامجها النووي وإسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة، أن إيران انتقدت اليوم الثلاثاء، هذه العقوبات التي استهدفت عدد من المسؤولين البارزين وعلى رأسهما المرشد الإيراني علي خامنئي، ومحمد جواد ظريف خلال أيام مقبلة.

ووصفت إيران العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها شائنة وغبية، مشيرة إلى أن الإجرءات توضخ الإغلاق الدائم للدبلوماسية بين البلدين.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "العقوبات غير المثمرة على قيادة إيران ورئيس الدبلوماسية الإيرانية تعني الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية المحبطة".