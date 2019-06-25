» تجدد التظاهرات بالسودان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

تظاهر المئات من الطلاب والعمال في عدد من الشركات والمؤسسات في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، للتأكيد على مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد شهود عيان أن مئات الطلاب في جامعة السودان العالمية (خاصة) نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني الجامعة في شارع "عبيد ختم" أحد الشوارع الرئيسة شرقي الخرطوم، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وأضاف الشهود أن الوقفة الاحتجاجية للطلاب شارك فيها عدد من أساتذة الجامعة وانضم إليهم عدد من المارة في الشارع ما أدى لحدوث ازدحام مروري وتعطل حركة السير بالشارع.

ورفع الطلاب شعارات تطالب بمدنية الدولة ومحاكمة مرتكبي حادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين أن العاملين وموظفي شركات "سايبر" و "مجموعات شركات دال" وسيقا الغذائية " نفذوا وقفات احتجاجية أمام شركاتهم.

وأضاف أن "الوقفات الاحتجاجية نظمت للتنديد بمرتكبي مجزرة فض الاعتصام".

ونشر التجمع صورا لعشرات العاملين في هذه الشركات وهم يرفعون شعارات" حرية.. سلام.. وعدالة" و" العدالة الدولية للمجزرة".

وفي وقت لاحق، أعلن التجمع أن قوة تابعة للشرطة قامت باقتحام المعمل القومي (حكومي) لفض وقفة احتجاجية نظمها كوادر المعمل والموظفين للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأضاف في بيان "ندين هذا العمل الهمجي السافر، ونحذر من مغبة تدمير مقدرات البلاد وانتهاك حرمات الشعب بكسر ماهو محروس بالقيم النبيلة والسلوك المتسامح".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات حتى الساعة 11: 50 ت.ج عن اقتحام المعمل القومي.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ 61.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية. ‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.