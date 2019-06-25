» «كاف» يرفض طلب منتخب الكاميرون باستبدال لاعبه

25 يونيو 2019 - 04:58 م

رفض الاتحاد الإفريقي «كاف» طلب منتخب الكاميرون باستبدال اللاعب جويل تاجوي، بعد استبعاده من من بطولة كأس أمم أفريقيا على خلفية اكتشاف إصابته بمشكلات في الشريان التاجي بالقلب.

وغرد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم المقدم أمس والمتعلق باستبدال جويل تاجوي عقب مغادرته الفريق لأسباب صحية».

وكان منتخب الكاميرون قد أعلن مساء أمس الاثنين، استبعاد اللاعب جويل تاجوي من قائمة المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بسبب معاناته من مشاكل في الشريان التاجي.

وذكر الاتحاد الكاميروني أن تاجوي لاعب ماريتيمو البرتغالي خضع لفحوص طبية بمصر كشفت وجود مشاكل في الشريان التاجي ما جعل الجهاز الفني للمنتخب الكاميروني يستبعده من قائمة الفريق بالبطولة.