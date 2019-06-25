أستاذ تاريخ: الإخوان كذبوا في هذا الشيء

25 يونيو 2019 - 02:18 م

وصف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ، كتابات جماعة الإخوان عن التاريخ بالمزيفة، مشددا على ضرورة أن يحرص الشباب على التأكد من المصدر قبل قراءة التاريخ.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، بأن الدولة انتصرت على جماعة الإخوان منذ محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر.

وتابع أستاذ التاريخ أنه منذ 1954 والإخوان كانوا يكذبون بشأن وقف نشاطهم، واتضح أنهم كانوا يخططون لإفساد، كاشفا أنه كان هناك تنظيمات سرية حاولت اغتيال جمال عبد الناصر بالتنسيق مع جهاز مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم فشلوا.