» إسرائيل تعلن استهداف مناطق سورية عسكريا

25 يونيو 2019 - 01:57 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل منع إيران من استخدام دول الجوار كقاعدة ومنصة للهجوم ضدها.

وكشف نتنياهو في مستهل الاجتماع الثلاثي لمستشاري الأمن القومي من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، شنت مئات الغارات الجوية على أهداف إيرانية في سوريا لمنع الإيرانيين من "نقل أسلحة متقدمة منها إلى حزب الله في لبنان"، حسبما نقلت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية "مكان".

وفي الاجتماع ذاته قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إن أمن إسرائيل يجب توفيره، لكن مع الأخذ في الاعتبار مصالح البلدان الأخرى في المنطقة.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون إن إيران تعمل على زيادة التوترات في المنطقة، لافتا إلى أن "الرئيس الأمريكي ?دونالد ترامب? أبقى الباب مفتوحا من أجل الحوار مع إيران".

وشدد بولتون على أن "واشنطن تدرك الدور المحوري لإسرائيل في إحلال السلام في المنطقة".