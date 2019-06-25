بعد أزمة "حواجبها".. فيفي عبده: "مبحبش التاتو"

علقت الفنانة فيفي عبده، عبر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على انستجرام، على حلقتها في مقلب "رامز في الشلال" وظهورها بدون "حواجب"، مما دفع البعض لسخرية عليها.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بكامل مكياجها، الذي تعمدت إظهاره وإظهار رسم حواجبها من خلال تقريب اللقطة على تفاصيل وجهها، وذلك بعدما أثارت حالة جدل بسبب اختفاء حواجبها بمقلب "رامز في الشلال" بعدما اختلط وجهها بالماء وذابت مساحيق التجميل من على وجهها.

وكانت فيفي عبده، قد اعترفت في فيديو لايف عبر انستجرام، بأنها ليس لديها حواجب، وترفض أن ترسمها بـ "التاتو"، مشيرة إلى أنها تقوم فقط برسم الحواجب بمستحضرات التجميل على الطريقة التي تحبها، وذلك بعدما علق كثير من النشطاء على السوشيال ميديا على اختفاء حواجبها بمقلب رامز جلال.

وسقطت فيفى عبده ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» والذي قدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون الضحية الأولى في البرنامج.