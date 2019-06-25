  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
الذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات دفعة واحدة

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ

أستاذ تاريخ: الإخوان كذبوا في هذا الشيء

البشير

قرار نهائي للمجلس العسكري بشأن محاكمة البشير

صورة من الفيديو

محامية تفجر مفاجأة مدوية عن جِمال "برقاش"

صبحي

رسميًا.. رحيل رمضان صبحي عن الاهلي

اجري

أول تعليق لـ"أجيري" على تحرش عمرو وردة

مسجد

قصة مدينة بـ"إثيوبيا" يحظر فيها المساجد

موسي

روائي شهير يوجه رسالة قاسية لـ"موسى": اذهب لـ"سوهاج"

البوركينى

مسلمات فى فرنسا يتحدين القوانين بـ"البوركينى"

المسئولين خلال الدراسة

سر لجوء 12 مسئولاً بريطانيًا للدراسة بأوكسفورد

أول تعليق لـ"أجيري" على تحرش عمرو وردة

الرياضة

اجري
اجري

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

عقوبة على جميع لاعبي المنتخب واستبعاد عمرو وردة

#

أول تعليق لـ"شيما الحاج" بعد الإفراج عنها في قضية "الفيديوهات الجنسية"

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

#

أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

مصر

تحرش

وردة

اجيري

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إن المنتخب جاهز تماماً لمواجهة الكونغو .

وأكد أجيري أن الفريق المنافس قوي للغاية، وظهر ذلك من خلال التحليل الفني، مضيفًا: "شاهدنا عدة مباريات للفريق، وهناك اليوم جلسة أخرى للمشاهدة، وهدفنا الثلاث نقاط وحسم التأهل " .

وتابع في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المقررة غدًا:غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين، ومع توالي المباريات سيزيد التجانس، والفريق يؤدي مباريات قوية، وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة، واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة " .

وعن أزمة "وردة" قال أجيري: "لا توجد مشكلة بالنسبة لعمرو وردة، فهو لاعب من بين 23 لاعبًا، مضيفًا: "لا أعرف شئ عن أنباء استبعاده من القائمة، والتي تحدث عنها البعض، والأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تمامًا، ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدًا، ولكنه حتى الآن مع الفريق".

وشدد مدرب الفراعنة على أن محمد صلاح لاعب مهم ويعمل جيدًا بروح الفريق وملتزم تمامًا، صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض، ولا توجد مشاكل".

وأضاف أن حجازي جاهز لمباراة الكونغو، وسيلعب لقاء الكونغو بواقي للأنف، ومن الناحية الطبية فهو جاهز تمامًا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرائيل تعلن استهداف مناطق سورية عسكريا
» كيف يحتفل الرؤساء بأعياد ميلادهم؟
» مشاهد التدخين والمخدرات في الدراما انخفضت للنصف
» هذه عقوبة رجل شرطة سرق محفظة ميت
» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع "باسل 13"
» لحظة عودة 3 رواد من الفضاء بعد 6 أشهر إلى الأرض
» بالصور.. ابنة فنانة شهيرة تبهر الملايين
» خطر يهدد الجزائر.. والصحة تتدخل
» استطلاع رأي لاختيار اللون الأفضل لشعر إعلامية شهيرة
» صورة في شهر العسل لفنان شهير تثير غضب السوشيال ميديا
» المرض يفجع الفنانة يسرا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة