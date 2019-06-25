أول تعليق لـ"أجيري" على تحرش عمرو وردة

25 يونيو 2019 - 01:20 م

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، إن المنتخب جاهز تماماً لمواجهة الكونغو .

وأكد أجيري أن الفريق المنافس قوي للغاية، وظهر ذلك من خلال التحليل الفني، مضيفًا: "شاهدنا عدة مباريات للفريق، وهناك اليوم جلسة أخرى للمشاهدة، وهدفنا الثلاث نقاط وحسم التأهل " .

وتابع في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المقررة غدًا:غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين، ومع توالي المباريات سيزيد التجانس، والفريق يؤدي مباريات قوية، وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة، واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة " .

وعن أزمة "وردة" قال أجيري: "لا توجد مشكلة بالنسبة لعمرو وردة، فهو لاعب من بين 23 لاعبًا، مضيفًا: "لا أعرف شئ عن أنباء استبعاده من القائمة، والتي تحدث عنها البعض، والأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تمامًا، ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدًا، ولكنه حتى الآن مع الفريق".

وشدد مدرب الفراعنة على أن محمد صلاح لاعب مهم ويعمل جيدًا بروح الفريق وملتزم تمامًا، صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض، ولا توجد مشاكل".

وأضاف أن حجازي جاهز لمباراة الكونغو، وسيلعب لقاء الكونغو بواقي للأنف، ومن الناحية الطبية فهو جاهز تمامًا .