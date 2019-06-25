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التضامن:

مشاهد التدخين والمخدرات في الدراما انخفضت للنصف

الحياة السياسية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

متابعات - أمينة عبد العال

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رئيس الجمهورية

الإدمان

التضامن

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه في مايو 2015 وافق رئيس الجمهورية على رعاية ميثاق الشرف الأخلاقي الذي جرى إعداده مع نقابة المهن التمثيلية لترشيد مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، وشهد مراسم توقيع الوثيقة رئيس مجلس الوزراء لاسيما أن هذه الفترة كانت مشاهد التدخين والمخدرات تتراوح بين (15 إلى 20%) من المساحة الزمنية للدراما.

وأضافت في بيان للوزارة أن ما يقرب من 90% من الأعمال الدرامية التي تتضمن مشاهد التدخين والمخدرات تغض الطرف عن عرض تداعيات المشكلة، وأنه منذ توقيع الميثاق وعقد 7 مؤتمرات وورش عمل تفاعلية مع صناع الدراما، ونقل الدراسات العلمية ورصد وتحليل مضمون مشاهد التدخين والمخدرات وتأثيرها على الأطفال والنشء خاصة وأن الأبحاث العلمية تؤكد أن 72% من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما المصرية.

وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض 50% في عدد مشاهد التدخين والمخدرات برمضان هذا العام بالمقارنة برمضان العام الماضي كما أن تحليل المضمون يؤكد تنامي اهتمام الدراما بقضية المخدرات ورسائل التوعية بمخاطرها وهو ما ظهر فى بعض المسلسلات بأن الإدمان مرض يمكن التعافي منه، بالإضافة إلي خطورة المراكز العلاجية غير المرخصة والتي يديرها غير المختصين كما عرضت بعض المشاهد التي تُظهر خطورة مخدر الاستروكس وتأثيره علي الجهاز العصبي للمتعاطي.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفي العالم به سنويا، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلي الجهات الحكومية والأهلية.


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