» هذه عقوبة رجل شرطة سرق محفظة ميت

حكم على رجل شرطي إنجليزي سرق 65 جنيها إسترلينيا من محفظة رجل ميت بالسجن 15 شهرا، حيث كان تم تعيينه كضابط اتصال مع أسرة الفقيد، بول روتر، الذي توفي بصورة مفاجئة في يونيو 2015 .

وتقدمت زوجة المتوفى روتر بشكوى إلى قسم المعايير المهنية التابع لقسم الشرطة؛ بينما بعد أن علم، بواسطة البريد الإلكتروني، أنه تم تقديم شكوى بحقه، حاول إخفاء آثاره بوضع 65 جنيها في مستودع ممتلكات الشرطة.

وعدّل بعد ذلك دفتر ملاحظاته وخداع ضابط آخر لاكتشاف المال؛ ليعترف بذنبه أمام المحكمة، وكان قد حصل على إنذار مكتوب عام 2010 بعد أن انتهك اللوائح السلوكية للشرطة بتزوير توقيع أحد الشهود على إفادة.