علاء مبارك ينشر صورا مع والده والعادلي: "ذكريات جميلة"

25 يونيو 2019 - 12:20 م

نشر "علاء مبارك" نجل الرئيس "المخلوع" حسني مبارك، صور تجمع والده مع فريق المنتخب الوطني بقيادة حسن شحاتة أثناء الاحتفال ببطولة 2006.

وعلق "علاء" على حسابه الخاص بـ"تويتر": "ذكريات جميلة".

وكان المنتخب المصري قد فاز باللقب عام 2006 وذلك عندما أقيمت البطولة بالقاهرة بعدما تغلب على ساحل العاج.

وقرر في حينها الرئيس الأسبق حسني مبارك صرف ثلاثة ملايين جنيه مصري مكافأة فوز لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الحصول على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين.

وعلق في حينها أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بأن "مبارك" أمر بصرف المكافآت فورًا؛ تقديرا للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني.