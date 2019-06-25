» بالصور.. ابنة فنانة شهيرة تبهر الملايين

فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها، حيث نشرت صورة لها برفقة ابنتها "ليا"، عبر حسابها على "تويتر"، في أول ظهور واضح لابنتها الصغرى البالغة من العمر 5 أشهر، حيث نشرت صورتها من قبل دون أن تكشف عن وجهها

وكانت الصورة الأولى التي نشرتها نانسي لابنتها "ليا"، بعد مرور ثلاثة أسابيع على ولادتها، وظهرت خلالها وهي تحمل صغيرتها أثناء الرضاعة، مؤكدةً على أهمية تجربة الرضاعة الطبيعية، وفائدتها بالنسبة إلى الطفل، كونها تساهم بالتواصل بينه وبين والدته وتجعله يشعر بالأمان والحب والاهتمام.

وعلقت على الصورة التي ظهرت فيها وهي ترضع "ليا" كاتبة:" الرضاعة الطبيعية كانت دائماً من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع لِيا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هي أم لثلاث فتيات، هن ميلا، وإيلا، وليا التي وضعتها مطلع فبراير الماضي، وأهدتها أغنية فور ولادتها.