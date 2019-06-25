مرتضى منصور: متحرشة "وردة" شبه سيد عبد الحفيظ

25 يونيو 2019 - 11:41 ص

دخل مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، على خط واقعة اتهام عارضة الأزياء لعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني بالتحرش بها عبر الانستجرام.

وشن "منصور" هجوما عنيفا على عارضة الأزياء لافتعالها الأزمة، حيث قال فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "انتى مين يا بت انتى؟ فين أهلك؟ وإيه القرف اللى انتى عملاه فى نفسك ده؟ ده انتى فيكي شبه مش عارف من مين يعني سيد عبد الحفيظ مثلا".

وأضاف مرتضى منصور: "انتي بتقولى اتحرشوا بيكي يعني هنحتاج نعمل DNA ولا إيه.. مش فاهم فى إيه؟ بلاش قرف احنا عندنا بطولة وماتش مهم جداً، المفروض واحدة زى دي يتشد عليها السيفون".

وانتقد رئيس الزمالك مطالبة بعض وسائل الإعلام بالتحقيق فى الأمر، وتعجب فى أى شيء سيتم التحقيق!!

وواصل مرتضي منصور: "للأسف فى بعض المواقع وبعض الصحف ماشيين وراها، عيب ما يحدث هذا فى هذا التوقيت".

وأضاف أن هذا ليس وقت تلك الأمور عقب ما حدث من افتتاح مبهر لأمم أفريقيا، متابعا: “افتتاح يفوق الخيال، نروح احنا نبوظه بالكلام الفارغ ده”.

وزعمت مريم جورج ملكة جمال مصر عام 2005، بأن لاعب المنتخب عمرو وردة أرسل طلب مقابلتها من قبل ولكنها رفضت الذهاب إليه لعلمها بنيته المسبقة.

ونشرت الملقبة بـ”شبيهة هيفاء وهبي”، عددا من الصور عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي بموقع انستجرام”، كشفت من خلالها حرصه على مقابلتها في رمضان قبل الماضي أثناء تواجدها في القاهرة، مرفقه صورة أرسلها إليها وردة لإغرائها.