المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

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المغامسي
المغامسي

متابعات-علا خطاب

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علق إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ، صالح المغامسي، على حادثة إعتاق رقبة السجين عمّيد بن خنقان العلوي الحربي؛ الذي يقبع خلف القضبان ومطالب من ولي الدم بمبلغ 30 مليون ريال، قائًلا:" أنه يجوز دفعها من الزكاة الشرعية والصدقة".

وقال "المغامسي" في بيان صادر من مكتبه: "أقول أنا صالح بن عواد المغامسي؛ إن حادثة القتل هذه لم تقع متلبسة بأمر له علاقة بالأخلاق المشينة، والمسالك الفاسدة، لكنه حدث عارض في مجلس أصدقاء وأخوة نزغ الشيطان فيه، وعليه لم يتحرج أهل الفضل في السعي للصلح فيه، وعليه فإن المساهمة في جمع هذا المبلغ مادياً ومعنوياً من القرب إلى الله تعالى".

وأضاف: "يجوز دفع مبلغ المساهمة من الزكاة الشرعية المفروضة ومن الصدقة العامة من باب أولى وأحرى، ويقوم على لجان هذا الصلح رجال أخيار مشهود لهم بالفضل والأمانة والسعي في الخير، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه".

وكان أولياء دم القتيل المرحوم، رضاء بن محمد بن غياض العنزي ، قد طالبوا بمبلغ دية 30 مليون ريال، وفقاً لما توصلت إليه جلسة الصلح وما صدًق عليه الصك الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالجبيل ، قبل انتهاء المهلة في 30 ذو القعدة 1440 .

يُشار إلى أن السجين "الحربي" يقبع خلف القضبان متسلحاً بالأمل بالله وخوفاً من المجهول، خصوصاً أن المدة تنتهي في 30 ذو القعدة 1440، ويرجو الله، ثم فاعلي الخير، المساهمة في إعتاق رقبتهه وسداد المبلغ المطلوب.

من جانبها خصصت إمارة المنطقة الشرقية حساب بمصرف الراجحي تحت اسم ” إمارة المنطقة الشرقية دية رضا محمد غياض ” على الرقم التالي : SA218000146608010991185 .



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