"المعيشة غالية".. فنانة شهيرة تطالب بزيادة نفقة ابنها

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متابعات-علا خطاب

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الكويت

انغام

نفقة

فهد

رفضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بدولة الكويت، الدعوى المقامة من الفنانة أنغام ضد طليقها الملحن الكويتي فهد، والتي طالبته فيها بزيادة نفقة ابنهما، عبد الرحمن، المقيم معها بمصر، وفي حضانتها .

يأتي ذلك، بعدما قامت أنغام بتحريك دعوى قضائية، في شهر يناير الماضي، ضد طليقها الكويتي فهد، وطالبته بزيادة نفقة ابنهما عبد الرحمن.

وتعود تلك الأزمة بعد تطورات عدة بين أنغام وفهد، عقب الطلاق، كان آخرها قيام الأولى بالتوقيع على تعهد بالسماح لأسرة ابنها عبد الرحمن  برؤيته، وذلك بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات بين الفنانة المصرية والكويتي، منذ عام 2004.

وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كليب أنغام الجديد «11 في الملعب»، لدعم منتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.


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