» برلماني يحذر من عشوائية الأسعار عقب تطبيق العلاوة الجديدة

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مجلس النواب

الموازنة

الاجور

ناشد محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الحكومة، إحكام الرقابة على الأسعار والأسواق لمنع بعض التجار الجشعين من الاتجاه لرفع أسعار السلع والمنتجات بعد إقرار البرلمان علاوات الموظفين وزيادة المعاشات.

وأرسل زين الدين طلب إحاطة لرئيس الحكومة، حول إجراءات الرقابة على الأسعار، مشددا على ضرورة التدخل لمواجهة أي تلاعب في الأسعار.

ووافق مجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ليتم التطبيق من الأول من يوليو المقبل، بالإضافة إلى ما جاء في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 من زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات.


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