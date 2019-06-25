  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:50 ص
بحث متقدم
حادث

وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى حادث مروع بقنا

صلاح ومنة فضالي

بسبب "صلاح".. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

الإعلامي أحمد موسى

تعليق صادم لـ"أحمد موسى" على موكب مدرس الفلسفة

زياد العليمي.. سب المشير وهدد الإخوان وتراجع أمام الجنرال

الداخلية تستهدف 19 شركة إخوانية وتضبط زياد العليمي

المغرب

قرار مفاجئ من المغرب تجاه ورشة البحرين

النائب العام

النائب العام السعودي يتخذ هذا القرار حفاظا على الأرواح

ترامب

رد صادم من ترامب على سيدة اتهمته بالاغتصاب

الدولار

الدولار يستقر ليسجل هذا الرقم

سامح شكري

رسميا الخارجية ترد على مزاعم إعطاء سيناء لـ"الفلسطينيين"

مرشح تونسي

رئيس جمعية للشواذ جنسيا يترشح للرئاسة في دولة عربية

بسبب "صلاح".. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

الصفحة الأخيرة

صلاح ومنة فضالي
صلاح ومنة فضالي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تشعل السوشيال ميديا بصورة للمنتخب

#

رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا

#

صورة "ترامب" على جوارب حاكم ولاية تشعل السوشيال ميديا

#

بعد تبادل الشتائم بسبب خطيبته..أحمد فهمي يقرر اعتزال«السوشيال ميديا»

أثارت الفنانة منة فضالي، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في أحدث جلسة تصوير لها وهي ترتدي تيشرت نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، تماشيًا مع كأس الأمم الأفريقية - مصر 2019، المقامة حاليًا.

وظهرت منة فضالي في الصور، ترتدي القميص رقم 10، وهو تيشيرت النجم محمد صلاح في المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لتحدث به حالة كبيرة من الجدل بين رواد موقع التواصل.

وتحتضن مصر بطولة أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو .

ويلعب في البطولة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران ترد على العقوبات الأمريكية الجديدة
» " كردي" يوجه رسالة إلى المجلس العسكري السوداني
» مفاجآت في طقس اليوم الثلاثاء 25-6-2019
» إسرائيل تحرم غزة من الوقود
» فرجاني ساسي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» أزمة لمطرب مصري بسبب الأغنية الرسمية لدعم منتخب تونس: لن نسكت
» الموت يفجع الفنانة دارين حداد
» أبو تريكة لمنتخب عربي: وجودكم في مصر أصلا إنجاز
» فنانة شهيرة لهيفاء وهبي: كنتِ ترقصين لزوجي لكي تشتهري
» هذا ما قاله "أديب" عن احتفال جنيفر لوبيز بعيد ميلادها في مصر
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة