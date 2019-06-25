» أزمة لمشاهير في مصر بسبب أغنية تدعم منتخب تونس: لن نسكت

25 يونيو 2019 - 08:21 ص

أصدرت شركة اتصالات تونسية أغنية لدعم منتخب نسور قرطاج الذي يشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر بعنوان "تونسي وزيك مين".



وتسببت الأغنية - التي تم غنائها باللهجة المصرية - أزمة كبرى بسبب أنها تغنى على لحن أغنية "كل البنات بتحبك" التي كتبها عنتر هلال وغناها حسام حسني.



الكليب الجديد أثار غضب مؤلف الأغنية الأصلية الشاعر عنتر هلال، الذي توعد باتخاذ إجراء قانوني مناسب يحفظ "الحقوق المهدرة"، على حد وصفه.

وقال هلال، في تصريحات صحفية "ما حدث فضيحة وقرصنة لأغنية عمرها 28 سنة"، مضيفًا: "فوجئت بما حدث وتواصلت مع الصديق حسام حسني، وندرس حاليا الإجراء القانوني المناسب لحفظ حقوقنا التي تم استغلالها دون حتى التشاور معنا... هذا اعتداء سافر على حقوق ملكية فكرية ومادية يكفلها القانون" حسب "مصراوي".