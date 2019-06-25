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رئيس جمعية للشواذ جنسيا يترشح للرئاسة في دولة عربية

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مرشح تونسي
مرشح تونسي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جمعية للشواذ جنسيا

شهدت دولة عربية واقعة صادمة بعد إعلان رئيس جمعية تهتم بحقوق الشواذ جنسيا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

أعلن رئيس جمعية ”شمس“ للمثليين الجنسيين في تونس، منير بعتور، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية وأنه استكمل كل الإجراءات لتقديم ترشحه.

وشدد منير بعتور على أنه تمكن من جمع التوقيعات اللازمة للترشح، وتم تقديرها في قانون الانتخابات التونسي بـ50 ألف توقيع من ناخبين تونسيين.

وأضاف منير بعتور في تصريح لإذاعة ”صبرة أف أم“ المحليّة، أنه سيقدم برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا بديلًا لما تطرحه منظومة الحُكم الحالية.

والجدير بالذكر أن جمعية شمس تم تسجيلها قانونيا يوم 18 مايو 2015، وهي تعمل على عدم تجريم المثلية الجنسية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المنقولة جنسيًا.

ومن بين الأهداف التي تتبناها الجمعية،حسب نظامها الأساسي، توجيه ودعم الأقليات الجنسية في جميع أنحاء البلاد من خلال تقديم المساعدة المالية والعاطفية والنفسية، إضافة إلى عن حقوق الأقليات وتوفير بيئة آمنة بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو اختلافهم بين الجنسين.

ويذكر أن هذه الجمعية أثارت جدلًا واسعًا في تونس، وتم تقديم قضية عدلية لحلها لكن القضاء التونسي مكنها من النشاط وأسقط الدعوى المرفوعة ضدها.

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