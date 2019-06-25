تعرف على طلب "أجيري" الذي رفضه صلاح: لا أريد فعلها مجددا

أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية شيما صابر - مقدمة برنامج "7*7" المذاع على فضائية "تايم سبورت" - تفاصيل الجلسة التي جمعت بين النجم المصري محمد صلاح والمدير الفني للمنتخب خافيير أجيري .
وقالت شيما إن "صلاح" طلب من "أجيري" عدم اللعب مجددًا في مركز رأس الحربة مثلما حدث في مباراة زيمبابوي الماضية ، مؤكدًا أن هذا تسبب في تعرضه لرقابة لصيقة من المدافعين.
وأضافت: "صلاح أكد لأجيري أنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيمن مثلما اعتاد وأن هذا المركز هو الذي يساعده على تشكيل الخطورة وإحراز الأهداف".
وكان "تيتو جارسيا" - المدرب العام لمنتخب مصر - أكد أنهم يفكرون في الدفع بصلاح في مركز رأس الحربة خلال المباريات القادمة.
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