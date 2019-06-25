  • الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:28 ص
بحث متقدم
سامح شكري

رسميا الخارجية ترد على مزاعم إعطاء سيناء لـ"الفلسطينيين"

مرشح تونسي

رئيس جمعية للشواذ جنسيا يترشح للرئاسة في دولة عربية

وردة

رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"مريهان": انتي مين يا بت؟

صلاح

تعرف على طلب "أجيري" الذي رفضه صلاح: لا أريد فعلها مجددا

مدحت شلبي

أول تعليق من مدحت شلبي على مقطعه المحرج مع الشاب الموريتاني

عمرو أديب

عمرو أديب: هذا الأمر سيكون إنجاز تاريخي غير مسبوق

الإعلامي تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين عن فضيحة لاعبي المنتخب

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يكشف تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ مصر

جماهير

الأرصاد توجه رسالة هامة لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

مدرس

تعليق مثيرة للمدرس صاحب "موكب السيارات".. هذا ما قاله

تعرف على طلب "أجيري" الذي رفضه صلاح: لا أريد فعلها مجددا

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

#

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول مع "بايرن ميونخ"

#

الكشف عن سبب غلق "صلاح" لـ"تويتر وفيس بوك"

صلاح

اجيري

كشفت الإعلامية شيما صابر - مقدمة برنامج "7*7" المذاع على فضائية "تايم سبورت" - تفاصيل الجلسة التي جمعت بين النجم المصري محمد صلاح والمدير الفني للمنتخب خافيير أجيري .

وقالت شيما إن "صلاح" طلب من "أجيري" عدم اللعب مجددًا في مركز رأس الحربة مثلما حدث في مباراة زيمبابوي الماضية ، مؤكدًا أن هذا تسبب في تعرضه لرقابة لصيقة من المدافعين.

وأضافت: "صلاح أكد لأجيري أنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيمن مثلما اعتاد وأن هذا المركز هو الذي يساعده على تشكيل الخطورة وإحراز الأهداف".

وكان "تيتو جارسيا" - المدرب العام لمنتخب مصر - أكد أنهم يفكرون في الدفع بصلاح في مركز رأس الحربة خلال المباريات القادمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فرجاني ساسي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» أزمة لمشاهير في مصر بسبب أغنية تدعم منتخب تونس: لن نسكت
» الموت يفجع الفنانة دارين حداد
» أبو تريكة لمنتخب عربي: وجودكم في مصر أصلا إنجاز
» فنانة شهيرة لهيفاء وهبي: كنتِ ترقصين لزوجي لكي تشتهري
» هذا ما قاله "أديب" عن احتفال جنيفر لوبيز بعيد ميلادها في مصر
» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بالسرطان
» أردوغان على يقين أن أيامه في الحكم باتت معدودة
» لندن باعت أسلحة بـ17 مليون دولار لإسرائيل
» كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة