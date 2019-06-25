» فنانة شهيرة لهيفاء وهبي: كنتِ ترقصين لزوجي لكي تشتهري

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أحمد عادل شعبان

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هيفاء وهبي

واصلت الفنانة مي حريري هجومها الشرس على الفنانة هيفاء وهبي بعد قول الأخيرة إن زوج الأولى الملحن الراحل ملحم بركات "زهق منها" .

وقالت "مي" في لايف عبر "انستجرام" : "اتركي الأموات بحالهم .. زوجي إذا كان تحدث معك في هذا الأمر فكان له غاية .. الله يرحمه كان نسوانجي والكل يعلم، ما خلاش ولا فنانة وانتِ قطعتي مرور الكرام بحياته لما كنتِ بتطلعي ترقصي له على المسرح".

وأضافت: ""الله يرحم لما كان ملحم زوجي يروح لك وتطعمية السوشي، وهو اللى أخدك على ليبيا وخلاكِ تغني"، مختتمة حديثها بأن هيفاء "مريضة في عقلها وليست مريضة جسديًا مثل ما تدعي".

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