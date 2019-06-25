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السودان...مظاهرات ليلية تطالب بتسليم السلطة للمدنيين

عرب وعالم

فض اعتصام السودان
فض اعتصام السودان

المصريون ووكالات

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"العسكري" السوداني يحدد شرطه لتسليم السلطة للمدنيين

نظم عشرات السودانيين وسط العاصمة الخرطوم، مظاهرة احتجاجية مطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، إلى جانب مظاهرة أخرى بمدينة المناقل بولاية الجزيرة (وسط).
وأفاد شهود عيان الأناضول أن عشرات المحتجين بحي ناصر، وسط الخرطوم، طالبوا المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين، كما نظم مواطنو مدينة المناقل موكباً مطالباً بالسلطة المدنية.
وأفاد ناشطون بأن قوات تابعه للدعم السريع فرقت تجمعات شبابية بميدان الربيع بمدينة أم درمان غربي العاصمة.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما ذكره الناشطون
من جهته أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" تنظيمه الثلاثاء، مواكب الريف والتي تنتظم في جميع الاقاليم، تحت اسم "تسليم السلطة للمدنيين".
ودعا التجمع إلى "تنظيم وقفات احتجاجية للمهنيين، وحملات إعلامية للتعريف بمواكب 30 يونيو التي يعتزم التجمع تنظيمها".
وفي وقت سابق الإثنين، فرقت قوات الشرطة والدعم السريع بالسودان (تابعة للجيش)، مظاهرة لمئات الطلاب والطالبات من جامعة "الرباط الوطني" بالعاصمة الخرطوم، طالبت بتسليم السلطة للمدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ 61.
ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. 

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