» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، والموافق 25 يونيو.



ونوهت الهيئة، بأنه اعتبارا من الثلاثاء تتعرض البلاد لموجة حارة ناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي الوجة البحري والقاهرة وباقي الانحاء، مع انخفاض لنسبة الرطوبة نهارا، بينما يسود طقس لطيف ليلا.

ونوهت الهيئة، بأنه اعتبارا من الثلاثاء تتعرض البلاد لموجة حارة ناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي الوجة البحري والقاهرة وباقي الانحاء، مع انخفاض لنسبة الرطوبة نهارا، بينما يسود طقس لطيف ليلا.