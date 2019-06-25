» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، والموافق 25 يونيو.
ونوهت الهيئة، بأنه اعتبارا من الثلاثاء تتعرض البلاد لموجة حارة ناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي الوجة البحري والقاهرة وباقي الانحاء، مع انخفاض لنسبة الرطوبة نهارا، بينما يسود طقس لطيف ليلا.
وأوضح البيان، أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما ستظهر السحب المنخفضة، بالإضافة إلى أن الرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 25 39
الإسكندرية: 24 32
سيوة: 26 41
نخل: 20 37
أسوان: 33 40
المنيا: 26 40

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