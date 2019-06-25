» شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بالسرطان

25 يونيو 2019 - 12:10 ص

قال الإعلامي شريف مدكور، إن الجمهور أصابه حالة من الصدمة عندما أعلن إصابته بسرطان القولون، معقبا أنه يرى أنه أمر عادي، ولا يجب أن يكون سببا في حالة الصدمة التي أصابت الجمهور.



وأشار "مدكور"، خلال برنامج "4 شارع شريف" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه حصل على جرعة كيماوي منذ 3 أيام، بالإضافة إلى أنه يتناول أقراص كنوع من العلاج.

