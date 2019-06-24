تعليق مثيرة للمدرس صاحب "موكب السيارات".. هذا ما قاله

24 يونيو 2019 - 10:10 م

قال سيد عراقي، مدرس الفلسفة، صاحب فيديو «موكب السيارات» المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه متلزم بسداد الضرائب.

وتابع عراقي خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «الإقرار الضريبي الخاص بي يقدم في موعده، والبلد يأخذ حقه كاملا»، وأردف: «مفيش شخصية مشهورة لا تلتزم بدفع الضرائب».

وحول دخوله مقر الدروس الخصوصية بثلاث سيارات، قال «ما حدث هو مجاملة من طلابي في آخر محاضرة، كونهم أرادوا توثيق اليوم»، مؤكدا أن المحاضرة التي شهدت حضورا كثيفا من الطلاب كانت بالمجان، قبل الامتحان بيومين، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا المحاضرة المتداولة في الفيديو وصل إلى 370 طالبا، 30% منهم ليسوا من طلابه الأصليين.

